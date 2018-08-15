"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно

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"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно"Рома" подписала своего уже четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно.

Так, этим летом в стан "волков" перебрались: вратари - Даниэль Фусато (0,5 миллиона евро), Антонио Миранте (4) и Робин Ольсен (6,5); защитники - Иван Меркано (бесплатно), Вильям Бьянда (6) и Давиде Сантон (9,5); полузащитники - Николо Дзаниоло (4,5), Брайан Кристанте (5), Анте Чорич (6), Хавьер Пасторе (24,7) и Стивен Н'Зонзи (26,65); форварды - Патрик Шик (9), Грегори Дефрель (15) и Джастин Клюйверт (17,25).

Напомним, последним подписантом "Ромы" стал Н'Зонзи. | soccernews.ru

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