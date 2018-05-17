"Рома" подпишет бывшего игрока "Рубина"

Теги португалияромаиван маркано

"Рома" подпишет бывшего игрока "Рубина"

Испанский защитник "Порту" Иван Маркано близок к переходу в "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, итальянский клуб практически договорился о переходе футболиста. Маркано достанется римлянам бесплатно, так как его контракт с "Порту" истекает летом.

В этом сезоне 30-летний Маркано провел за "Порту" 46 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Стоит отметить, что ранее Маркано играл в России за "Рубин".

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