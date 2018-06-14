"Рома" подпишет французского таланта

Защитник "Ланса" Вильям Бьянда близок к переходу в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе игрока в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит пять миллионов евро.

В минувшем сезоне 18-летний Бьянда провел за "Ланс" семь матчей.

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