"Рома" подпишет французского таланта

Теги ромалансвильям бьянда

"Рома" подпишет французского таланта

Защитник "Ланса" Вильям Бьянда близок к переходу в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе игрока в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит пять миллионов евро.

В минувшем сезоне 18-летний Бьянда провел за "Ланс" семь матчей.

Не пропустите: "Рома" подтвердила предстоящих уход из команды Алиссона и Наингголана. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов