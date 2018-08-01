"Рома" подпишет новоиспеченного чемпиона мира

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"Рома" подпишет новоиспеченного чемпиона мира"Рома" подпишет полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи, информирует La Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, спортивный директор "волков" Мончи уже работает над трансфером 29-летнего хавбека "красно-белых". При этом спортдир римлян излучает полную уверенность, что ему удастся закрыть трансфер француза.

В прошлом сезоне Н'Зонзи забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Севилью".

Напомним, "Рома" определилась с размером предложения по Промесу. | soccernews.ru

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