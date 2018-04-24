"Рома" подтвердила интерес "Ливерпуля" к Алиссону

Теги ромаливерпульалиссон

"Рома" подтвердила интерес "Ливерпуля" к Алиссону

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал об интересе "Ливерпуля" к вратарю "волков" Алиссону.

"Ливерпуль" желает его подписать, а мы в очень хороших отношениях с этим клубом. Уверен, летом мы получим много прекрасных предложений, но мы не собираемся продавать Алиссона.

Впрочем, решение также зависит от Мончи и тренера. Мы хотим, чтобы Алиссон стал частью будущего "Ромы" - приводит слова Паллотты 101greatgoals.

Читайте также: "Реал" отдал предпочтение Алиссону перед Де Хеа. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов