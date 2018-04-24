"Рома" подтвердила интерес "Ливерпуля" к Алиссону

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал об интересе "Ливерпуля" к вратарю "волков" Алиссону.

"Ливерпуль" желает его подписать, а мы в очень хороших отношениях с этим клубом. Уверен, летом мы получим много прекрасных предложений, но мы не собираемся продавать Алиссона.

Впрочем, решение также зависит от Мончи и тренера. Мы хотим, чтобы Алиссон стал частью будущего "Ромы" - приводит слова Паллотты 101greatgoals.

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