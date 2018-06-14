"Рома" подтвердила предстоящий уход из команды Алиссона и Наингголана

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"Рома" подтвердила предстоящий уход из команды Алиссона и Наингголана

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта подтвердил информацию о том, что клуб покинуть вратарь Алиссон Бекер и полузащитник Раджа Наингголан.

"Реал" заплатит за Алиссона 78 миллионов евро. Мы практически согласовали этот трансфер. Также могу подтверить, что Наингголан перейдет в "Интер", - приводит слова Палотты Areanapoli.it.

Ранее сообщалось, что "Интер" заплатит за 30-летнего Наингголана 29 миллионов евро и отдаст молодого таланта.

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