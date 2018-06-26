"Рома" подтвердила трансферы Сантона и Дзаньоло

Футболисты "Интера" - защитник Давиде Сантон и полузащитник Никола Дзаньоло перешли в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока были включены в сделку по переходу хавбека "Ромы" Раджи Наингголана в "Интер". Условия личных контрактов не разглашаются.

27-летний Сантон выступал за "Интер" с 2008 по 2011 годы, а также с 2015 года, провел за клуб 110 матчей. Также играл за "Чезену" и "Ньюкасл". Сыграл 8 матчей за сборную Италии. Двукратный чемпион Италии, двукратный двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

18-летний Дзаньоло выступал за "Интер" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей за молодежный состав, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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