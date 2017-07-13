"Рома" пока не договорилась по трансферу Настасича

Теги шалькеромаматия настасич

"Рома" пока не договорилась по трансферу Настасича

"Рома" продолжает переговоры о покупке сербского защитника "Шальке" Матии Настасича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро, но немцы требуют за него на три миллиона больше.

Римляне рассматривают серба в качестве замены защитнику Антонио Рюдигеру, который ушел в "Челси". Ранее сообщалось, что Настасичем интересуется "Зенит".

24-летний Настасич выступает за "Шальке" с 2015 года, провел за клуб 57 матчей и забил 1 гол.

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