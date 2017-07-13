"Рома" пока не договорилась по трансферу Настасича
"Рома" продолжает переговоры о покупке сербского защитника "Шальке" Матии Настасича, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро, но немцы требуют за него на три миллиона больше.
Римляне рассматривают серба в качестве замены защитнику Антонио Рюдигеру, который ушел в "Челси". Ранее сообщалось, что Настасичем интересуется "Зенит".
24-летний Настасич выступает за "Шальке" с 2015 года, провел за клуб 57 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Президент "Ромы": "Манолас и Наингголан не покинут клуб". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лига Европы: "Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней-Йегуда", "Краснодару" предстоит встреча со "Слованом" или "Люнгбю"
-
Ари: "Если быть откровенным, мне приятно забивать "Спартаку"
-
Мартинс Инди может перейти в "Кристал Пэлас"
-
Мутко: "У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России"
-
Нигматуллин: "У "Спартака" больше шансов на победу в Суперкубке, если свое слово не скажет Ари"
-
"Славия" сыграет с победителем пары БАТЭ - "Алашкерт" в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Вест Хэм" отказался от покупки Жиру
-
Хавбек "Ювентуса" перешел в "Аталанту"
-
Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"
-
Витоло: "Я всем обязан "Севилье"
-
"Валенсия" представила новую форму в стиле голливудского блокбастера
-
"Лестер" оценивает Махреза в 55 миллионов евро
-
РФПЛ – на старт! Чего ждать от нового сезона чемпионата России?
-
Хонда стал игроком мексиканской "Пачуки"
-
Семеду проходит медосмотр в "Барселоне"
-
ЦСКА поздравил Игнашевича с 38-летием
-
"Галатасарай" хочет купить Фегули
-
Рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 21 года
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Кагавой
-
ПСЖ готовит предложение по Белотти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25