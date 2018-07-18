"Рома" пока не может договориться о трансфере преемника Алиссона
"Рома" продолжает переговоры о покупке вратаря ПСЖ Альфонса Ареоля, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за голкипера 20 миллионов евро, но ПСЖ настаивает на 30. Агент кипера Мино Райола предлагает клубам пойти на компромисс и оформит трансфер за 25 миллионов евро.
В составе "Ромы" Ареоля может стать заменой Алиссону, за которого ведут борьбу "Челси" и "Ливерпуль".
Напомним, что 25-летний Ареоля несколько дней назад стал чемпионом мира в составе сборной Франции, не сыграв ни одной минуты на ЧМ-2018.
Не пропустите: "Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21