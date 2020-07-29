"Рома" показала второй комплект формы на сезон-2020/21
"Рома" представила свой второй комплект формы на следующий сезон чемпионата Италии.
Комплект выполнен в белом цвете с бордовыми вставками. На футболке изображена ретро-эмблема клуба - Lupetto, "волчонок", которая впервые была использована в сезоне-1978/79.
I ♥️— AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2020
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Техническим спонсором "Ромы" выступает Nike.
После 36 туров Серии А "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице.
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