"Рома" показала второй комплект формы на сезон-2020/21

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"Рома" показала второй комплект формы на сезон-2020/21

"Рома" представила свой второй комплект формы на следующий сезон чемпионата Италии.

Комплект выполнен в белом цвете с бордовыми вставками. На футболке изображена ретро-эмблема клуба - Lupetto, "волчонок", которая впервые была использована в сезоне-1978/79.

Техническим спонсором "Ромы" выступает Nike.

После 36 туров Серии А "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице.

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