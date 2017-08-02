"Рома" покупает нападающего "Марибора"

Форвард словенского "Марибора" Зан Целар продолжит карьеру в Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 18-летнего футболиста покупает "Рома". Сумма трансфера составит один миллион евро. Юный нападающий заключит с "волками" контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: "Рома" вступила в борьбу за Эмре Мора. | http://soccernews.ru