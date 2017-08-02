"Рома" покупает нападающего "Марибора"

Теги ромамарибор

"Рома" покупает нападающего "Марибора"

Форвард словенского "Марибора" Зан Целар продолжит карьеру в Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 18-летнего футболиста покупает "Рома". Сумма трансфера составит один миллион евро. Юный нападающий заключит с "волками" контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: "Рома" вступила в борьбу за Эмре Мора. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов