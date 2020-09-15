"Рома" получила нового владельца-миллиардера без неудач в бизнесе! Теперь итальянский гранд заживет новой жизнью?

Трехкратный чемпион Италии – "Рома" – начинает новую эру – вместо ненавистного для большинства тифози Джеймса Паллотты главными акционерами римского клуба стали другие американцы. Компания Friedkin Group, которую возглавляет 54-летний Томас Даниэль Фридкин (или, как его называют, Дэн Фридкин), выкупила акции столичного клуба за 591 млн евро. Состояние американца оценивается в 4,1 млрд долларов США, а в мировом рейтинге Forbes Фридкин разместился на 610-й позиции.

Автомобили, самолеты и кинематограф – откуда взялись состояние в несколько миллиардов долларов? И при чем тут спорт?

Дэн Фридкин родился в Сан-Диего (Калифорния) в 1965 году. Является сыном миллиардера Томаса Хойта Фридкина, после смерти которого в 2017-м и унаследовал бизнес-империю, работая на тот момент в должности генерального директора. В состав корпорации Friedkin Group входит, в частности, компания Gulf States Toyota, основанная в 1960-х. Это главный источник дохода для семьи Фридкина – всего сеть автосалонов Toyota насчитывает около 150 представительств на территории США, а ежегодный доход составляет около 9 млрд долларов. Что и не удивительно, ведь автомобили Toyota в Соединенных Штатах имеют огромную популярность. Кроме автомобилей, важным элементом бизнеса Фридкина является сеть отелей Auberge Resorts Collections, которая насчитывает 19 объектов недвижимости в пяти странах мира, а также элитные гольф-клубы Diamond Creek Golf Center и Congaree. Еще миллиардер владеет компанией Legendary Expeditions, которая организует отдых и сафари на территории Танзании. К слову, именно в этой африканской стране Фридкин занимается и благотворительной деятельностью – под его опекой находятся почти 2 миллиона гектаров заповедной территории. На сохранение природы в данном регионе американский богач ежегодно жертвует несколько миллионов. Заметим, что в 2005 году семья Фридкина выделила 2 млн долларов США на помощь работникам Toyota, пострадавших от урагана "Катрина", который вызвал наибольшие разрушения в истории страны (погибли более тысячи человек). Что касается управления приобретенным футбольным клубом, то 25-м президентом в истории "Ромы", очевидно, станет Райан Фридкин – сын и правая рука миллиардера. По слухам, именно ему принадлежала инициатива приобретения клуба – находясь в Риме, Райан узнал о недовольстве тифози работой Паллотты и предложил отцу стать владельцем "волков". Хотя ему всего 30 лет, однако Фридкин-младший имеет большой опыт как в бизнесе, так и в кинематографе. Райан уже приобрел жилье в Риме – это поступок получил одобрение сторонников "джалоросси", ведь экс-президент клуба Джеймс Паллотта прилетал на Апеннины крайне редко.

"Рома похожа на спящего великана, который, если проснется, будет способен на любые свершения. Наша цель – его разбудить. Я не вижу никаких причин, которые бы помешали "Роме" в будущем бороться за трофеи на всех уровнях. Впрочем, хочу сразу заявить, что чемпионская команда не создается за одну ночь, поэтому стоит запастись терпением", – сказал Фридкин-младший в недавнем интервью пресс-службе "Ромы". Райан Фридкин в течение длительного времени жил в Лос-Анджелесе, а в 2014 году вместе с отцом основал корпорацию Imperative Entertainment. В 2018-м свет увидел первый фильм компании Фридкина-младшего под названием "Жаркие летние ночи". Данная продюсерская компания выпустила и другие известные картины – "Наркокурьер" (режиссер – Клинт Иствуд), "Все деньги мира" (режиссер – Ридли Скотт). На 2021 планируется выход в прокат очередного потенциального хита – "Убийцы месячной цветка" с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. В общем, новоиспеченный владелец "Ромы" довольно тесно связан с кинематографом. Его дед – Кенни Фридкин – во время Второй мировой войны был пилотом и был включен в Международный Зал славы авиации и космонавтики. Именно он основал авиакомпанию Pacific Southwest, которая стала первым лоукостером в истории США. Том Фридкин – отец Дэна – работал пилотом этих же авиалиний, хотя уже тогда входил в состав Совета директоров компании. Именно любовь к самолетам помогла Тому попасть в Голливуд в середине 70-х. Он собрал коллекцию винтажных воздушных судов, одно из которых понадобилось для съемок. Фридкин согласился предоставить свой самолет, но с одним условием – пилотом будет он сам. В итоге, отец владельца "Ромы" снялся в нескольких голливудских фильмах – в частности, "Голубой гром" и "Полицейская академия". Любовь к полетам передалась и Дэну Фридкину, который еще до достижения совершеннолетия получил лицензию пилота. В 2017 году миллиардер снялся в эпизоде ​​знаменитого фильма "Дюнкерк" – конечно, же находясь за штурвалом истребителя. В прошлом году Фридкин дебютировал в роли режиссера, сняв картину "Последний Вермеер". В этом году она должна была выйти в прокат в США, но помешала эпидемия COVID-19. Интересно, что несколько лет назад Фридкин уже пытался войти в мир спорта. Американец вел переговоры о приобретении баскетбольного клуба "Хьюстон Рокетс", но достаточно нетипично для себя потерпел неудачу. С "Ромой" получилось куда лучше – за почти 700 млн евро американец стал обладателем одного из самых популярных клубов Италии, который никак не может выйти на ведущие роли в Европе.

Что будет с "Ромой", ее тренером, лидерами и стадионом после прихода миллиардера?

В одном из первых комментариев в статусе владельца "Ромы" Фридкин заявил, что сейчас его главная задача – уберечь клуб от продажи лидеров. Именно этот фактор считают одной из главных причин того, что "джалоросси" при Паллотте так не навязали "Ювентусу" борьбу за Скудетто. Судите сами – в течение последних лет Вечный город покинули Миралем Пьянич, Маркиньос, Алиссон, Мохамед Салах, Кевин Строотман, Раджа Наингголан, Манолас и другие. Американский миллиардер подчеркнул, что сделает все возможное для сохранения ключевых исполнителей – в Италии уже сообщают о подготовке новых контрактов с лучшими финансовыми условиями для Николо Дзаньйоло и Лоренцо Пеллегрини. Похоже, из числа действительно важных игроков команду покинут только балканские ветераны – Коларов уже перешел в "Интер", а Джеко может стать игроком "Ювентуса". Смена тренера тоже пока не планируется – Паулу Фонсека сохранил свой пост и уже начал предсезонную подготовку. В прессе звучали разные слухи, но новый владелец пока не будет менять наставника и доверяет португальцу. Кредит доверия получил и генеральный директор Гвидо Фиенга, который тоже остается в клубе. Как видим, тотальной революции в "Роме" Фридкин пока не проводит. Что касается нового стадиона, то неудача со строительством арены в Топ ди Валле (окрестности Рима) стала одним из главных фиаско Джеймса Паллотты. Американец не смог достичь компромисса с городскими властями, а строительные работы так и не начались. Фанаты шутили, что скорее Колизей снова начнет принимать гладиаторские бои, чем Рома наконец получит новую арену. Фридкин настроен все же решить данный вопрос и перевезти команду из арендованного старого Олимпико на современную арену. По крайней мере, мэр города Вирджиния Раджи уже предоставила новым владельцам предварительное согласие на строительство. "Стадион – важный элемент успешного клуба. Вместе с местной властью мы сделаем все возможное, чтобы в Риме появилась новая современная арена", – сказал Дэн Фридкин в своем первом интервью в статусе владельца клуба.

По слухам, американец еще и готово вернуть в "Рому" Франческо Тотти. Знаменитый Император покинул клуб из-за конфликта с Джеймсом Паллоттой и заверил, что никогда не вернется, пока тот будет оставаться президентом. Ситуация изменилась, а Тотти якобы предлагают на выбор одну из трех должностей. Если Франческо действительно вернется, то это станет мощным плюсом для нового владельца "Ромы" в глазах тифози – ведь фигура Тотти имеет колоссальное значение. Райан Фридкин признался, что впечатлен фанатами "джалоросси", которые стали одной из причин приобретения клуба. Почему-то есть интуиция, что возвращение Тотти – вопрос времени. Безусловно, определенный оптимизм от прихода Фридкина у болельщиков "Ромы" есть. "Если он все же приобретет клуб, я куплю техасскую шляпу и пойду в ней до фонтана Треви", – это сообщение одного из фанатов "джалоросси" несколько месяцев назад собрал кучу лайков в Twitter. Но сейчас к планам нового владельца тифози относятся очень осторожно – тот же Джеймс Паллотта в течение 9-летнего периода своего президентства тоже регулярно декларировал высокие цели. Однако, все завершилось лишь несколькими вторыми местами в Серии "А" без особых шансов на Скудетто, а также несколько случайным полуфиналом Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18. После двух подряд кампаний без ЛЧ успехом для "Ромы" станет хотя бы попадание в ТОП-4 – тем более, что большого количества серьезных приобретений пока не планируется. Впереди у Фридкина немало трудностей – надо что-то делать с долгами, которые составляют несколько миллионов евро, а также решать вопросы со стадионом и кадровым усилением. Кроме того, важно не повторить ошибок своего соотечественника Паллотты, которого возненавидели тифози после ухода многолетних легенд и постоянных продаж лидеров. Новый владелец "Ромы" – довольно непубличный и немногословный человек, но то, за что он берется, обычно приносит успех. По крайней мере, в бизнесе. Как будет с футболом – увидим, но не стоит ожидать от "джалоросси" подъема здесь и сейчас. Фанатам "Ромы" следует сделать то, чего они больше всего не любят – набраться терпения.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников