"Рома" понесла огромные убытки в 2020 году
Стал известен размер убытков "Ромы" за последний финансовый год, сообщает La Repubblica.
По информации источника, "волки" потеряли в этот период 126,4 миллионов евро.
Есть две основные причины проблем римского клуба - неучастие в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и кризис из-за коронавируса.
По итогам 26 туров "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16