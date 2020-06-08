"Рома" понесла огромные убытки в 2020 году

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"Рома" понесла огромные убытки в 2020 году

Стал известен размер убытков "Ромы" за последний финансовый год, сообщает La Repubblica.

По информации источника, "волки" потеряли в этот период 126,4 миллионов евро.

Есть две основные причины проблем римского клуба - неучастие в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и кризис из-за коронавируса.

По итогам 26 туров "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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