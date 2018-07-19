"Рома" попрощалась с Алиссоном

Голкипер Алиссон в ближайшее время покинет "Рому".

В твиттере "волков" появился пост, в котором написано: "Спасибо, Алиссон, и удачи в твоем новом приключении".

Thank you @Alissonbecker and good luck with your new adventure pic.twitter.com/i1ic1tLPyQ — AS Roma English (@ASRomaEN) 19 июля 2018 г.

Напомним, что Алиссон должен перейти в "Ливерпуль" за 75 миллионов евро. Таким образом, бразилец станет самым дорогостоящим голкипером в истории.

Ранее Алиссон прошел медобследование в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru