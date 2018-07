"Рома" попрощалась с Алиссоном

Голкипер Алиссон в ближайшее время покинет "Рому".

В твиттере "волков" появился пост, в котором написано: "Спасибо, Алиссон, и удачи в твоем новом приключении".

Thank you @Alissonbecker and good luck with your new adventure pic.twitter.com/i1ic1tLPyQ