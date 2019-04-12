"Рома" попытается переманить тренера "Шахтёра"
"Рома" заинтересована в услугах главного тренера "Шахтёра" Пауло Фонсеки, сообщает итальянская пресса.
Португальский специалист может сменить по окончании сезона Клаудио Раньери, контракт которого истекает летом.
Также "волки" рассматривают кандидатуры Жозе Моуринью и Леонарду Жардима.
По итогам 31 тура "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 51 очко.
Не пропустите: "Рома" намерена избавиться от Пасторе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Фанаты "Челси": "Салах - террорист"
-
Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Анжи"
-
Неймар определился со своим будущим
-
1
Яя Туре: "Месси - странный персонаж"
-
Уткин жёстко высказался о ситуации с Гулиевым
-
Влашич: "В РПЛ никто не превосходит ЦСКА по качеству футбола"
-
СМИ: Кейн пропустит три месяца
-
"Рома" попытается переманить тренера "Шахтёра"
-
Кроос хочет покинуть "Реал"
-
6
Депутат Европарламента назвал украинского футболиста Зозулю неонацистом
-
1
Гулиев - об инциденте с избиением американца: "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь"
-
Эмери прокомментировал победу над "Наполи"
-
"Спартак" выступил с официальным заявлением касательно инцидента с Гулиевым
-
"Тоттенхэм" озвучил диагноз Деле Алли
-
Влашич - о своём будущем: "Финальное слово будет за мной"
-
Сарри прокомментировал победу над "Славией"
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 11 апреля
-
Rambler Group не будет звать комментаторов "Матч ТВ" на игры АПЛ
-
Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11