"Рома" попытается переманить тренера "Шахтёра"

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"Рома" попытается переманить тренера "Шахтёра"

"Рома" заинтересована в услугах главного тренера "Шахтёра" Пауло Фонсеки, сообщает итальянская пресса.

Португальский специалист может сменить по окончании сезона Клаудио Раньери, контракт которого истекает летом.

Также "волки" рассматривают кандидатуры Жозе Моуринью и Леонарду Жардима.

По итогам 31 тура "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 51 очко.

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