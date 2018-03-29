"Рома" попытается подписать игрока "Реала"

"Рома" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Реала" Матео Ковачича, сообщает AS.

По сведениям издания, "волки" хотят подписать 23-летнего хорвата ближайшим летом, однако римский клуб не собирается включать его в сделку по своему вратарю Алиссону, который интересен "сливочным".

Напомним, что Ковачич допускает свой уход из "Реала" по окончании сезона, поскольку не имеет твёрдого места в составе команды.

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