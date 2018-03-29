"Рома" попытается подписать игрока "Реала"

Теги реал мадридромаматео ковачичалиссон

"Рома" попытается подписать игрока "Реала"

"Рома" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Реала" Матео Ковачича, сообщает AS.

По сведениям издания, "волки" хотят подписать 23-летнего хорвата ближайшим летом, однако римский клуб не собирается включать его в сделку по своему вратарю Алиссону, который интересен "сливочным".

Напомним, что Ковачич допускает свой уход из "Реала" по окончании сезона, поскольку не имеет твёрдого места в составе команды. 

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