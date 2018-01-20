"Рома" пошла на уступки "Челси" в переговорах по трансферам Эмерсона и Джеко

"Рома" пошла на уступки "Челси" в переговорах по трансферам защитника Эмерсона дос Сантоса и форварда Эдина Джеко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" готовы продать обоих футболистов за 50 миллионов евро с включением в сделку бонусов в размере 10 миллионов.

Стоит отметить, что ранее "Рома" требовала за Эмерсона и Джеко 65 миллионов евро.

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