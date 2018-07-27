"Рома" пошутила насчет перехода Месси

2 Теги ромабарселоналионель месси

"Рома" пошутила насчет перехода Месси

"Рома" в официальном виде опубликовала фотографию с заказом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси у шведской компании IKEA.

Ранее президент римлян Джеймс Палотта заявил, что он простит каталонцев только в случае перехода в его команду Месси.

Напомним, что "Рома" договорилась о переходе 21-летнего бразильца Малкома, но в последний момент его перехватила "Барселона".

Стоит отметить, что "Рома" ранее объявила о переходе шведского вратаря Робина Ольсена также в виде заказа в IKEA.

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Комментарии
горбатый казах

мразотная барса опять показала свою гнилую суть

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ВИКТОР

пошутла за такие шутки бывают в зубах промижутки

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