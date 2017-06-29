"Рома" поставила ультиматум Маноласу

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"Рома" поставила ультиматум Маноласу

У защитника "Ромы" Костаса Маноласа осталось только два варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Football Italia, руководство "волков" поставило ультиматум 26-летнему греку - он может перейти в "Зенит" или же останется в римском клубе.

Таким образом, трансфер центрбека в "Челси" боссами "Ромы" не рассматривается. 

Напомним, что "Зенит" уже договорился о переходе Маноласа, однако сам футболист тормозит переговоры, так как не хочет получать зарплату в рублях. | http://soccernews.ru

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