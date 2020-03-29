"Рома" посвятит первый домашний матч после перерыва из-за коронавируса медработникам

"Рома" первый матч после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, посвятит медицинским работникам, борющимся с инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Римский клуб подарит 5 тысяч билетов медработникам на первую домашнюю игру команды. Все вырученные средства с проданных билетов на первый матч будут переданы в кампанию по сбору средств для покупки больничного оборудования и медицинских препаратов в Риме. Кроме того, для медработников будет введен сниженный тариф на билеты с начала следующего сезона.

Розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до мая 2020 года. На данным момент в Италии от коронавируса умерли 9 134 человека.

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