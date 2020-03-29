"Рома" посвятит первый домашний матч после перерыва из-за коронавируса медработникам
"Рома" первый матч после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, посвятит медицинским работникам, борющимся с инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Римский клуб подарит 5 тысяч билетов медработникам на первую домашнюю игру команды. Все вырученные средства с проданных билетов на первый матч будут переданы в кампанию по сбору средств для покупки больничного оборудования и медицинских препаратов в Риме. Кроме того, для медработников будет введен сниженный тариф на билеты с начала следующего сезона.
Розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до мая 2020 года. На данным момент в Италии от коронавируса умерли 9 134 человека.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16