"Рома" потеряла очки в игре с "Сассуоло"

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"Рома" потеряла очки в игре с "Сассуоло"

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Рома" в гостях расписала мировую с "Сассуоло". Команды не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Сассуоло" – "Рома" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Демирал, Рожерио, Лирола, Бога (Ди Франческо, 81), Локателли (Аджапонг, 90), Джуричич (Бриньола, 77), Маньянелли, Берарди, Данкан.

"Рома": Миранте, Флоренци, Коларов, Жезус, Фасио, Дзаньоло (Пасторе, 65), Ундер (Клюйверт, 65), Кристанте, Нзонзи, Эль-Шаарави (Перотти, 77), Джеко.

Набрав одно очко, "Рома" поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства, а "Сассуоло" остался на 10-й строчке.

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