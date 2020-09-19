"Рома" потеряла очки в игре с "Вероной"
В рамках 1-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде не сумела победить "Верону".
Команды так и не открыли счёт в матче - в итоге нулевая ничья.
"Верона" – "Рома" - 0:0
"Верона": Сильвестри, Фараони, Четин, Алан Эмперор (Ловато, 19), Димарко, Данци, Велозу, Тамез (Барак, 66), Гюнтер (Рюэгг, 67), Ди Кармине (Илич, 78), Тупта (Дзакканьи, 46).
"Рома": Миранте, Спинаццола, Манчини, Рожер, Карсдорп (Сантон, 72), Пеллегрини (Клюйверт, 79), Верету, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 89), Педро, Кристанте.
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|51
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17