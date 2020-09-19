"Рома" потеряла очки в игре с "Вероной"

В рамках 1-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде не сумела победить "Верону".

Команды так и не открыли счёт в матче - в итоге нулевая ничья.

"Верона" – "Рома" - 0:0

"Верона": Сильвестри, Фараони, Четин, Алан Эмперор (Ловато, 19), Димарко, Данци, Велозу, Тамез (Барак, 66), Гюнтер (Рюэгг, 67), Ди Кармине (Илич, 78), Тупта (Дзакканьи, 46).

"Рома": Миранте, Спинаццола, Манчини, Рожер, Карсдорп (Сантон, 72), Пеллегрини (Клюйверт, 79), Верету, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 89), Педро, Кристанте.

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