"Рома" потребовала от "Ювентуса", "Милана" и "Интера" покинуть Суперлигу
Руководство римской "Ромы" потребовало от "Ювентуса", "Милана" и "Интера" покинуть Европейскую Суперлигу, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, римляне полностью поддерживают позицию УЕФА, который выступает противником создания нового турнира.
При этом "Ювентус" не планирует выходить из Суперлиги, даже несмотря на то, что проект покинули все английские клубы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17