"Рома" повесила ценник на Наингголана

Руководство "Ромы" рассматривает вариант с продажей хавбека Раджи Наингголана.

Как сообщает Football Italia, "волки" готовы отпустить игрока, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

По информации ресурса, главным претендентом на бельгийца является "Интер".

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