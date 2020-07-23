"Рома" повторила клубный рекорд

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"Рома" повторила клубный рекорд

Выездной матч 35-го тура Серии А против СПАЛа стал историческим для "Ромы".

"Волки" разгромили соперника со счётом 6:1 и тем самым повторили свой клубный рекорд.

Гостевая победа с разницей в пять голов покорилась римлянам только в третий раз в истории.

В 1935 году "Рома" также со счётом 6:1 уничтожила "Алессандрию", а в 1985 году - со счётом 5:0 "Кремонезе".

Не пропустите: Определилась вторая команда, вылетающая из Серии А. | http://soccernews.ru
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