"Рома" повторила клубный рекорд
Выездной матч 35-го тура Серии А против СПАЛа стал историческим для "Ромы".
"Волки" разгромили соперника со счётом 6:1 и тем самым повторили свой клубный рекорд.
Гостевая победа с разницей в пять голов покорилась римлянам только в третий раз в истории.
В 1935 году "Рома" также со счётом 6:1 уничтожила "Алессандрию", а в 1985 году - со счётом 5:0 "Кремонезе".
Не пропустите: Определилась вторая команда, вылетающая из Серии А. | http://soccernews.ru
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|Парма
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|10
|Болонья
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|26
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|27
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|Торино
|26
|28
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
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