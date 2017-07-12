"Рома" повысила предложение по Дефрелю до 20 миллионов евро
"Рома" не оставляет попыток приобрести французского нападающего "Сассуоло" Грегуара Дефреля, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, римский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро плюс бонусы. Прежнее предложение "волков" в размере 18 миллионов евро было отвергнуто. Ранее сообщалось, что "нероверди" намерены получить за своего игрока 25 миллионов евро.
26-летний Дефрель выступает за "Сассуоло" с 2015 года, провел за клуб 73 матча и забил 23 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18