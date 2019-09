"Рома" поздравила с днем рождения Франческо Тотти

Сегодня, 27 сентября, легендарному игроку "Ромы" Франческо Тотти исполняется 43 года. В связи с этим, римский клуб в своем твиттере поздравил футболиста с днем рождения, опубликовав видео о самыми запоминающимися моментами, связанными с игроком.

Happy birthday to the of Rome, Francesco @Totti! pic.twitter.com/mfVKCENXcz