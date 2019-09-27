"Рома" поздравила с днем рождения Франческо Тотти

Сегодня, 27 сентября, легендарному игроку "Ромы" Франческо Тотти исполняется 43 года. В связи с этим, римский клуб в своем твиттере поздравил футболиста с днем рождения, опубликовав видео о самыми запоминающимися моментами, связанными с игроком.

"С днем рождения, император Рима Франческо Тотти", - написал клуб.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионата Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

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