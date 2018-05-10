"Рома" практически согласовала трансфер молодого хорвата

Хавбека загребского "Динамо" Анте Чорич близок к переходу в "Рому".

Как сообщает Todomercadoweb, стороны практически согласовали трансфер 21-летнего хорвата в римский клуб. Ориентировочная стоимость сделки составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Чорич провел 22 матча, в которых забил 3 гола.

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