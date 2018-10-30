"Рома" предлагает Эль-Шаарави продлить контракт

"Рома" предлагает своему вингеру Стефану Эль-Шаарави продлить контракт, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в декабре стороны начнут переговоры о возможности пролонгации сотрудничества до лета 2022 года.

26-летний Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2016 года, сыграл 116 матчей, забил 32 гола и сделал 21 ассист. Его действующее соглашение с "волками" истекает в 2020 году.

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