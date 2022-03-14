"Рома" предлагает Мхитаряну новый контракт с понижением зарплаты

Теги генрих мхитарянрома

"Рома" предлагает Мхитаряну новый контракт с понижением зарплаты Фото твиттер Генриха Мхитаряна

"Рома" ведет переговоры о продлении соглашения с хавбеком Генрихом Мхитаряном.

По сведениям Calciomercato, 33-летнему игроку предлагают контракт на два года, предусматривающий понижение зарплаты с 4 миллионов евро в год до двух миллионов.

Действующее соглашение армянина с клубом истекает по окончании сезона. В этом сезоне он провел 34 игры, забил три гола и отдал семь ассистов.

Читайте также: Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дембеле договорился с ПСЖ

Дембеле договорился с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов