"Рома" предлагает Мхитаряну новый контракт с понижением зарплаты
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
"Рома" ведет переговоры о продлении соглашения с хавбеком Генрихом Мхитаряном.
По сведениям Calciomercato, 33-летнему игроку предлагают контракт на два года, предусматривающий понижение зарплаты с 4 миллионов евро в год до двух миллионов.
Действующее соглашение армянина с клубом истекает по окончании сезона. В этом сезоне он провел 34 игры, забил три гола и отдал семь ассистов.
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