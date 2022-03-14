"Рома" предлагает Мхитаряну новый контракт с понижением зарплаты

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

"Рома" ведет переговоры о продлении соглашения с хавбеком Генрихом Мхитаряном.

По сведениям Calciomercato, 33-летнему игроку предлагают контракт на два года, предусматривающий понижение зарплаты с 4 миллионов евро в год до двух миллионов.

Действующее соглашение армянина с клубом истекает по окончании сезона. В этом сезоне он провел 34 игры, забил три гола и отдал семь ассистов.

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