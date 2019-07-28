"Рома" предлагает "Ювентусу" обмен футболистами

"Рома" не оставляет попыток приобрести аргентинского нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина и предлагает за него своего игрока, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, форвард может перейти в римский клуб в обмен на полузащитника "волков" Алессио Риккарди. Ранее сообщалось, что Игуаин не хочет уходить в "Ювентуса", с которым у него действует контракт до лета 2021 года.

В минувшем сезоне 31-летний аргентинец выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси". Всего в составе обоих клубов он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голами и отдал три результативные передачи. 18-летний Риккарди в прошлом сезоне играл за вторую команду, провел 34 матча, забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач.

Не пропустите: "Ювентус" предложит Игуаину деньги, чтобы он покинул клуб. | http://soccernews.ru