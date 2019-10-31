"Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн

Теги ромаманчестер юнайтедкрис смоллинг

"Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн

"Рома" намерена выкупить права Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны уже встречались по этому поводу. "Рома" готова заплатить за 29-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако "красные дьяволы" настаивают на сумме в размере 20 миллионов евро.

Смоллинг играет в "МЮ" с 2010 года. Летом 2019-го англичанин ушел в аренду в "Рому". В этом сезоне игрок участвовал в 6 матчах Серии А.

Не пропустите: "Рома" намерена выкупить права на Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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