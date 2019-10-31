"Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн
"Рома" намерена выкупить права Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, стороны уже встречались по этому поводу. "Рома" готова заплатить за 29-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако "красные дьяволы" настаивают на сумме в размере 20 миллионов евро.
Смоллинг играет в "МЮ" с 2010 года. Летом 2019-го англичанин ушел в аренду в "Рому". В этом сезоне игрок участвовал в 6 матчах Серии А.
Не пропустите: "Рома" намерена выкупить права на Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
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