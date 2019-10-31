"Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн

"Рома" намерена выкупить права Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны уже встречались по этому поводу. "Рома" готова заплатить за 29-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако "красные дьяволы" настаивают на сумме в размере 20 миллионов евро.

Смоллинг играет в "МЮ" с 2010 года. Летом 2019-го англичанин ушел в аренду в "Рому". В этом сезоне игрок участвовал в 6 матчах Серии А.

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