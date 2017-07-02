"Рома" предложила 15 миллионов евро за Начо
"Рома" проявляет интерес к защитнику "Реала" Начо Фернандесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Начо может согласиться на этот трансфер, так как римляне предлагают ему место в основном составе.
27-летний Начо выступает за "Реал" с 2011 года, провел за клуб 118 матчей и забил 5 голов.
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|Валенсия
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