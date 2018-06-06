"Рома" предложила 25 миллионов евро за форварда "Аякса"

Теги ромааяксджастин клюйверт

"Рома" предложила 25 миллионов евро за форварда "Аякса"

"Рома" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Джастину Клюйверту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро. Сам игрок согласился перейти в "Рому".

В минувшем сезоне 19-летний Клюйверт провел за "Рому" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на хавбека "Аякса". | http://soccernews.ru

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