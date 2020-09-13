"Рома" предложила крупную сумму за форварда "Наполи" Милика
Римская "Рома" проявляет интерес к польскому нападающему неаполитанского "Наполи" Аркадиушу Милику, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, "Рома" предложила за футболиста 25 миллионов евро. Милику "волки" готовы платить зарплату в размере 4,5 миллионов евро в год. Контракт предложен сроком на пять лет.
26-летний Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17