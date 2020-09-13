"Рома" предложила крупную сумму за форварда "Наполи" Милика

Римская "Рома" проявляет интерес к польскому нападающему неаполитанского "Наполи" Аркадиушу Милику, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, "Рома" предложила за футболиста 25 миллионов евро. Милику "волки" готовы платить зарплату в размере 4,5 миллионов евро в год. Контракт предложен сроком на пять лет.

26-летний Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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