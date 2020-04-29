"Рома" предложила Педро три миллиона в год

2 Теги ромачелсипедротрансферы

"Рома" предложила Педро три миллиона в год

Римская "Рома" проявляет интерес к испанскому нападающему лондонского "Челси" Педро Родригесу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. Контракт игрока с "Челси" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Педро провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Барселону".

Не пропустите: Мхитарян готов пойти на финансовые потери, чтобы остаться в "Роме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Испанец - жертва режима , введённого Лео в Барселоне , начиная с 2009 года...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Петра,о,Петра!...

Ответить

главное

Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии

Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов