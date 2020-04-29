"Рома" предложила Педро три миллиона в год

Римская "Рома" проявляет интерес к испанскому нападающему лондонского "Челси" Педро Родригесу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. Контракт игрока с "Челси" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Педро провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Барселону".

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