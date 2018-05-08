"Рома" предложила своего ведущего защитника "Реалу"

Теги реал мадридромакостас манолас

"Рома" предложила своего ведущего защитника "Реалу""Рома" предложила своего ведущего защитника Костаса Маноласа мадридскому "Реалу", информирует Marca.

По сведениям издания, "волки" заинтересованы в том, чтобы продать ближайшим летом 26-летнего королевскому клубу и заработать на нем кругленькую сумму. Однако, как ожидается, "сливочные" не будут заинтересованы в подписании грека.

В нынешнем сезоне Манолас забил 4 мяча в 39 матчах за "Рому".

Напомним, "Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль Класико. | soccernews.ru

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