"Рома" предложила своего ведущего защитника "Реалу"
"Рома" предложила своего ведущего защитника Костаса Маноласа мадридскому "Реалу", информирует Marca.
По сведениям издания, "волки" заинтересованы в том, чтобы продать ближайшим летом 26-летнего королевскому клубу и заработать на нем кругленькую сумму. Однако, как ожидается, "сливочные" не будут заинтересованы в подписании грека.
В нынешнем сезоне Манолас забил 4 мяча в 39 матчах за "Рому".
Напомним, "Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль Класико. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20