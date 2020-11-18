"Рома" предложила Тотти вернуться в клуб
Руководство "Ромы" хочет, чтобы экс-капитан команды Франческо Тотти вернулся в клуб, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, бывший футболист встретился с владельцами "Ромы" Дэном и Райаном Фридкиными, которые предложили Тотт роль представителя клуба.
Футболиста не устраивает это предложение, так как он хочет иметь голос в принятие решений в клубе. Он хотел бы стать техническим директором. Стороны договорились провести новую встречу.
Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.
Не пропустите: Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru
главное
-
Сотрудник "Барселоны": "Мы расстроились, что Месси не ушел из клуба"
-
Источник: жена Дзюбы хочет подать на развод
-
"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе
-
Лёв out! Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года и пропустила Испанию в плей-офф Лиги Наций
-
В УАФ заявили, что Украина может сегодня сыграть со Швейцарией
Лента новостей
-
Флик может возглавить сборную Германии
-
"Реал" договорился с Рамосом о продлении контракта
-
Озил предложил вернуть Боатенга в сборную Германии
-
Сотрудник "Барселоны": "Мы расстроились, что Месси не ушел из клуба"
-
Источник: жена Дзюбы хочет подать на развод
-
Евсеев выложил новую фотографию с отдыха
-
Дзюба высказался о тренере сборной России Гинтарасе Стауче
-
"Рома" предложила Тотти вернуться в клуб
-
Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом перед матчем с Россией
-
Червиченко рассказал про оргии африканских легионеров "Спартака"
-
Лев может покинуть пост главного тренера сборной Германии
-
Иммобиле излечился от коронавируса
-
"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе
-
Балотелли мог продолжить карьеру в Чемпионшипе, но передумал
-
Луис Энрике прокомментировал травму Рамоса
-
Лёв out! Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года и пропустила Испанию в плей-офф Лиги Наций
-
В УАФ заявили, что Украина может сегодня сыграть со Швейцарией
-
Федун почтил память знаменитого тренера "Спартака" Константина Бескова
-
"Рома" интересуется спортивным директором "Зенита" Рибалтой
-
Защитник "Наполи" Хюсай заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17