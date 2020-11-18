"Рома" предложила Тотти вернуться в клуб

Руководство "Ромы" хочет, чтобы экс-капитан команды Франческо Тотти вернулся в клуб, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, бывший футболист встретился с владельцами "Ромы" Дэном и Райаном Фридкиными, которые предложили Тотт роль представителя клуба.

Футболиста не устраивает это предложение, так как он хочет иметь голос в принятие решений в клубе. Он хотел бы стать техническим директором. Стороны договорились провести новую встречу.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

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