"Рома" предложила за Махреза 35 миллионов евро

"Рома" не утратила интерес к атакующему полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает France Football.

По сведениям издания, "волки" сделали очередное предложение по трансферу 26-летнего алжирца в размере 35 миллионов евро.

"Рома" видит в Махрезе идеальную замену для Мохамеда Салаха, который перебрался в "Ливерпуль". Скорее всего, римляне будут пытаться купить лидера "лис" вплоть до закрытия трансферного окна.

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