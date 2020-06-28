"Рома" предложит Джеко контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год
"Рома" готова продлить контракт с форвардом Эдином Джеко. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Никола Скира.
По данным источника, стороны заключат годовой контракт с окладом 6 миллионов евро в год. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что если "Рома" не попадет в Лигу Чемпионов, Джеко покинет римлян.
34-летний босниец выступает за "Рому" с лета 2015 года, на его счету 212 сыгранных матчей.
А еще: Джеко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории "Ромы"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Sport.es: Артур прилетел в Турин для медосмотра в "Ювентусе"
-
"Рома" предложит Джеко контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год
-
Ребров: "Спартак" становится все сильнее, главные победы ждут нас впереди"
-
Сульшер первым в Англии сделал шесть замен за матч
-
Карпин прокомментировал победную игру с "Арсеналом"
-
Бакаев высказался о предстоящем матче "Спартака" с ЦСКА
-
Мюллер прокомментировал победный матч "Баварии" над "Вольфсбургом"
-
Главные новости дня: 27 июня
-
"Атлетико" одержал победу в матче с "Алавесом"
-
"Лацио" обыграл "Фиорентину" и продолжает гонку за "Ювентусом"
-
"Бавария" отказалась от трансфера Хакими
-
Тренер "Сельты" - о матче с "Барселоной": "Могли взять три очка"
-
Три клуба АПЛ претендуют на защитника "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по выходам в полуфинал Кубка Англии
-
Экс-арбитр разобрал эпизод, в результате которого "Сельта" сравняла счет в матче с "Барселоной"
-
Смолов стал восьмым россиянином, который забил "Реалу" и "Барселоне"
-
Сетьен прокомментировал результат матча с "Сельтой"
-
"Кальяри" в результативном матче обыграл "Торино"
-
"Осасуна" переиграла "Леганес" в матче Примеры
-
"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17