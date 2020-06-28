"Рома" предложит Джеко контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год

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"Рома" предложит Джеко контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год

"Рома" готова продлить контракт с форвардом Эдином Джеко. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, стороны заключат годовой контракт с окладом 6 миллионов евро в год. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что если "Рома" не попадет в Лигу Чемпионов, Джеко покинет римлян.

34-летний босниец выступает за "Рому" с лета 2015 года, на его счету 212 сыгранных матчей.

А еще: Джеко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории "Ромы"| http://soccernews.ru
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