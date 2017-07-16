"Рома" представила Эктора Морено

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"Рома" представила Эктора Морено

"Рома" представила новичка команды - мексиканского защитника Эктора Морено.

О переходе 29-летнего футболиста было объявлено ещё в июне, однако Морено принимал участие в Кубке Конфедераций, поэтому презентация состоялась только сейчас.

Напомним, что "Рома" заплатила за Морено 5,7 миллионов евро. Мексиканец поставил подпись под четырёхлетним контрактом.

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