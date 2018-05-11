"Рома" представила форму на новый сезон

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"Рома" представила форму на новый сезон

"Рома" представила комплект формы на следующий сезон, сообщает официальный твиттер клуба.

Экипировка выполнена в традиционном бордовом цвете с узором. 

Фото: новая форма "Ромы".

Производителем является американская компания Nike.

Не пропустите: "Nike" официально представил домашнюю игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019. | http://soccernews.ru

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