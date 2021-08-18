"Рома" представила форму на новый сезон (видео)

Пресс-служба римской "Ромы" в официальном твиттере представила гостевую форму на новый сезон.

Футболки исполнены в белом цвете с рукавами с красной, оранжевой и желтой полосами. Изготовителем экипировки является компания New Balance.

ECCOLA! ⬜️



Vi presentiamo la nostra nuova divisa away per il 2021-22! #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/Cz89xUrV1i — AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2021

В прошлом сезоне "Рома" финишировала на седьмом месте в чемпионате Италии и завоевала путевку в Лигу Конференций. В новом турнире УЕФА римляне в плей-офф раунде сыграют с турецким "Трабзонспором".

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