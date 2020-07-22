"Рома" представила свой домашний комплект формы на следующий сезон

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"Рома" представила свой домашний комплект формы на следующий сезон

"Рома" представила домашний комплект формы на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Комплект выполнен в традиционном бордовом цвете, с горизонтальной полосой на груди с цветами от красного до желтого.

Экипировка приурочена к 40-летию победы "Ромы" в Кубке Италии. После 34 туров Серии А "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 58 баллов.

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