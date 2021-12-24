"Рома" прервёт аренду нападающего "Реала"

Фото инстаграм Борхи Майораля

Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль близок к смену клубной прописки, сообщает La Nazione.

По информации источника, "Рома", арендовавшая испанца в октябре 2020 года, решила досрочно прекратить сотрудничество с ним.

24-летний нападающий потерял место в составе "волков" после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Ожидается, что Майораль во время зимнего трансферного окна перейдёт в "Фиорентину" или "Кристал Пэлас".

В текущем сезоне игрок провёл за "Рому" всего 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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