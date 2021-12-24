"Рома" прервёт аренду нападающего "Реала"
Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль близок к смену клубной прописки, сообщает La Nazione.
По информации источника, "Рома", арендовавшая испанца в октябре 2020 года, решила досрочно прекратить сотрудничество с ним.
24-летний нападающий потерял место в составе "волков" после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Ожидается, что Майораль во время зимнего трансферного окна перейдёт в "Фиорентину" или "Кристал Пэлас".
В текущем сезоне игрок провёл за "Рому" всего 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Рома" рассматривает четырех игроков на усиление правого фланга обороны. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"
-
Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"
-
Агент Медины высказался об интересе со стороны "Зенита"
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Триппьера
-
В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"
-
Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы
-
Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021
-
Стали известны детали переговоров "Милана" и "Лилля" по трансферу Ботмана
-
Газизов сделал важное заявление о финансовом состоянии "Уфы"
-
"Рома" прервёт аренду нападающего "Реала"
-
Агент Йебоа отреагировал на новость об интересе "Локомотива"
-
"Атлетико" отметил 10-летний юбилей работы Симеоне
-
Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"
-
Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии
-
Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона
-
1
У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов
-
Конте попросил "Тоттенхэм" купить защитника "Интера"
-
Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж
-
Инсинье получил щедрое предложение от клуба МЛС
-
"Локомотив" нацелился на итальянского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14