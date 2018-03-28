"Рома" претендует на игрока "Манчестер Сити"
"Рома" претендует на полузащитника "Манчестер Сити" Ману Гарсию, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, на подписании талантливого испанца настаивает спортивный директор "волков" Рамон Мончи. В римском клубе рассчитывают, что возможный трансфер хавбека "Шахтёра" Фреда подтолкнёт "горожан" к продаже 20-летнего футболиста.
В этом сезоне Гарсия на правах аренды выступает за голландскую "НАК Бреду", сыграл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20