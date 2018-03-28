"Рома" претендует на игрока "Манчестер Сити"

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"Рома" претендует на игрока "Манчестер Сити"

"Рома" претендует на полузащитника "Манчестер Сити" Ману Гарсию, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на подписании талантливого испанца настаивает спортивный директор "волков" Рамон Мончи. В римском клубе рассчитывают, что возможный трансфер хавбека "Шахтёра" Фреда подтолкнёт "горожан" к продаже 20-летнего футболиста.

В этом сезоне Гарсия на правах аренды выступает за голландскую "НАК Бреду", сыграл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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