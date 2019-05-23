"Рома" презентовала новую форму с молниями

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"Рома" презентовала новую форму с молниями

"Рома" провела презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в традиционных клубных цветах: футболки и гетры - красные с жёлтыми вставками, шорты - белые. Новой фишкой дизайна стали молнии на воротнике и рукавах. Это отсылка к верховному богу римского пантеона - Юпитеру.

Технический спонсор мюнхенского клуба - компания Nike.

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