"Рома" приблизилась к трансферу форварда "Челси"

Римская "Рома" в ближайшее время может подписать испанского нападающего лондонского "Челси" Педро Родригеса, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту выгодные финансовые условия. Педро имеет варианты с переходом в клубы из МЛС, но склоняется к трансферу в стан "волков".

Контракт Педро с "Челси" истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем 32-летний Педро провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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