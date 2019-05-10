"Рома" приняла решение расстаться с Раньери по окончании сезона

Теги ромаклаудио раньери

"Рома" приняла решение расстаться с Раньери по окончании сезона

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный твиттер "волков".

"Моя работа продлится до окончания сезона", - сказал тренер на пресс-конференции.

67-летний Раньери возглавил "Рому" в марте, сменив на посту наставника Эусебио Ди Франческо.

После 35 туров "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая на три очка от четвертой позиции.

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