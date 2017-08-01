"Рома" приобрела 19-летнего Чорлу

Форвард "Брондбю" Резан Чорлу стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

"Тяжело прощаться с "Брондбю", потому что я играл здесь с четырех лет. Но было трудно ответить "нет" на предложение "Ромы" - сказал Чорлу.

О деталях сделки ничего не сообщается.

В прошлом сезоне Чорлу провел всего 6 матчей за "Брондбю" и результативными действиями не отличился.

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